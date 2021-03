NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler nach einem Gespräch mit dem Leiter für Entwicklung Assistenzsysteme und Aktive Sicherheit bei Mercedes-Benz von 79 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Martin Hart habe den Strategieplan bis 2027 für private und öffentliche Anwendungen dargestellt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Asumendi sieht hier einiges Potenzial für den Aktienkurs./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 20:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.