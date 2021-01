NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Betreiber von Einkaufszentren dürfte in diesem Jahr weniger Betriebskapital einsetzen, prognostizierte Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund hierfür seien niedrigere Marktzinsen. Die Aktien seien gegenwärtig angemessen bewertet./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 21:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 21:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.