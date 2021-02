NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 23,30 auf 24,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani revidierte in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf starke Quartalszahlen sowie einen guten Ausblick der Tochter T-Mobile US seine Schätzungen nach oben. Die Aktien der Bonner, die selbst am 26. Februar über ein solides Schlussquartal 2020 berichten dürften, sei 2021 seine "Top Idea" innerhalb der europäischen Branche./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 01:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 01:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.