NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach vollständigen Quartalszahlen von 41,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterhersteller habe dank der bereits veröffentlichten, guten Umsätze sowie starker Margen die Erwartungen übertroffen und einen besser als erwarteten Ausblick auf das Schlussquartal gegeben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für 2020 und 2021 dürften um jeweils rund zehn Prozent steigen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 06:44 / GMT

