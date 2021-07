NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Facebook nach Quartalszahlen von 390 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts hoher Erwartungen habe das sogenannte soziale Netzwerk starke Ergebnisse abgeliefert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den jüngsten Zahlen von Snap, Twitter und Google seien die Erwartungen an Facebook noch einmal gestiegen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 01:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 04:00 / BST

