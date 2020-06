NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex vor Quartalszahlen von 115 auf 145 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Diese dürften die Erwartungen zwar verfehlen, er sei aber dennoch positiv für die Aktien eingestellt, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Optimismus stützte er auf eine Erholung der Transportaktivitäten zwischen Geschäftskunden (B2B) und einen moderaten Rückgang der Kapitalausgaben des Logistikkonzerns./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 22:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 12:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.