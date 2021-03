NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter von 15038 auf 16233 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im vergangenen Jahr sei das Wachstum im Online-Glücksspielbereich in den USA sehr stark gewesen und auch im ersten Quartal 2021, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Flutter sei auf diesem Markt sehr aktiv. Allerdings könnten positive Effekte wie zum Beispiel aus den coronabedingten Lockdowns im Verlauf dieses Jahres nachlassen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 01:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 02:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.