NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 34 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Im Zuge der Lockerungen im Lockdown und während das öffentliche Leben in ein "neues Normal" übergehe und auf einen Impfstoff gegen Covid-19 warte, habe sie ihre Schätzungen für den europäischen Infrastruktur-Sektor überarbeitet, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie bleibe vorsichtig und bevorzuge wegen der Unsicherheiten Unternehmen, die auf Mautstraßen statt auf Flughäfen ausgerichtet seien. Fraport stuft sie hinter Aena und ADP als den am wenigsten attraktiven Flughafenbetreiber ein./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:15 / BST

