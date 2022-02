NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Quartalszahlen von 1710 auf 1740 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Gordon nahm in einer am Montag vorliegenden Studie geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen für den Pharmakonzern vor. Das Chance-Risiko-Profil der Aktie habe sich vor dem in einer Woche stattfindenden Kapitalmarkttag verschlechtert. Zudem werde das Unternehmen bei dieser Gelegenheit wohl noch keinen detaillierten Margenausblick geben./gl/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2022 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.