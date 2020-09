NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen von 53 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie erwartet hätten die Halbjahresresultate der europäischen Baustoffhersteller zu deutlich gestiegenen Erwartungen sowie einer Erholung der Aktienkurse geführt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sehe es allerdings schwieriger aus. Bei HeidelbergCement sei nach der nur leicht rückläufigen operativen Ergebnisentwicklung (Ebitda) in der ersten Jahreshälfte nun etwas weniger Vorsicht mit Blick auf die Gewinne angebracht. Eine Investorenveranstaltung am 16. September könnte den Startschuss zu wieder besseren Beziehungen zwischen dem Markt und dem Management geben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2020 / 19:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2020 / 00:15 / BST

