NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum ersten Quartal von 65 auf 75 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie des Konsumgüterkonzerns um ein Prozent. Das dennoch nach oben geschraubte Kursziel begründete sie mit einer sektorweit höher gelegten Bewertungsskala./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 15:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 15:43 / BST

