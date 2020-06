NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 525 auf 610 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zwar habe sie ihr Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Luxusgüterkonzerns wegen der später als zuvor angenommenen Wiedereröffnung der Geschäfte weltweit nochmals gekappt, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen einer extrem hilfreichen Entwicklung in der Geschäftsressourcen-Planung in den vergangenen Monaten habe sie jedoch das Kursziel angehoben./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 17:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:15 / BST

