NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG nach Zahlen von 120 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green geht nach dem Zwischenbericht nun von stärkerem Kapitalwachstum aus. Mit der antizipierten Steigerung von 5,9 Prozent für 2020 sei er immer noch konservativ, schrieb er in einer am Montagnachmittag vorliegenden Studie./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 12:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 12:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.