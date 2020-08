NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach Halbjahreszahlen von 107 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der überraschend gute Ausblick bleibe für den Triebwerksbauer eine Herausforderung, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die Erwartungen des Flugverkehrsverbands IATA und den schwachen US-Dollar. Allerdings erhöhte er seine Gewinnschätzung je Aktie (EPS) bis 2023 mit jährlich abehmender Intensität./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 11:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 11:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.