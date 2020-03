NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 92 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Vor dem Hintergrund einer tieferen, länger dauernden Krise kürzte Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für Unternehmen aus dem europäischen Luftfahrtsektor. Beim Triebwerkshersteller MTU rechnete er zudem einen kleineren Übernahme-Aufschlag hinzu. So könnte laut Perry MTU mit einer 30-prozentigen Prämie auf den fairen Wert gekauft werden. Diese Möglichkeit gewichte er mit 25 Prozent. Außerdem verschob er in den meisten Fällen den Zeitrahmen für die Bewertung um ein Jahr nach vorn./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 02:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / 02:50 / BST

