NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orange SA nach Zahlen von 12,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2021 und der Ausblick auf 2022 ließen das ehrgeizige Ziel für den Barmittelzufluss 2023 glaubwürdig erscheinen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Freitag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für den Telekomkonzern ändere das aber fast nichts. Zudem sehe er die Konkurrenten BT, Vodafone und Deutsche Telekom weiter als attraktiver an./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2022 / 00:15 / GMT

