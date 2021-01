NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 44,00 auf 44,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein wenig besser als erwartet abgeschnitten und sich auch positiver als erwartet zum Auftragsbuch sowie zu den Investitionen der Krankenhäuser geäußert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings stünden ungünstige Währungseffekte und einige auch enttäuschende Nachrichten wie etwa die Wachstumsprognose für 2021 einer besseren Einschätzung der Aktie im Weg./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 21:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.