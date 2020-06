NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt Benckiser vor den Halbjahreszahlen von 7300 auf 8000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In einer am Freitag vorliegenden Studie empfahl Analystin Celine Pannuti den Konsumgüterkonzern zugleich als ihre "Top Idea", denn die Briten profitierten weiterhin von der Corona-Pandemie. Die Expertin rechnet inzwischen mit einem stärkeren Umsatz- und Ergebniswachstum als zuvor und hob daher ihre Prognosen an./tav/knd/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 20:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2020 / 00:15 / BST

