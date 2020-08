NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es habe anfänglich Unsicherheiten darüber gegeben, ob die Jahresziele für das operative Ergebnis (Ebit) geändert worden seien, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nachträglich sei das Ebit-Ziel jedoch im niedrigen bis mittleren prozentual dreistelligen Millionen-Euro-Bereich bestätigt worden. Wegen der leicht besseren Geschäftsentwicklung im Stahlbereich habe er seine Schätzungen jedoch etwas überarbeitet./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 20:26 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.