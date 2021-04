NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 475 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem starken ersten Quartal stockte der Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Laborausrüster und die Biopharmatochter Sartorius Stedim weiter auf. Als nächsten Kurstreiber sieht er den Kapitalmarkttag Ende Mai./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 23:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.