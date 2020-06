NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen von 110 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne vor einem schwierigen Hintergrund für das dritte Geschäftsquartal mit soliden Zahlen im Kerngeschäft des Technologie- und Elektrotechnikkonzerns, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem der Bereich Industrial Software dürfte gut gelaufen sein. Er passte seine Schätzungen an und bezog auch die gestiegene Bewertung von Investitionen mit ein./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2020 / 19:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 00:15 / BST

