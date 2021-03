NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Quartalszahlen von 150 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andreas Willi rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem guten zweiten Geschäftsquartal des Automatisierungsexperten aus München. Damit dürften sich dann auch Sorgen von Investoren verflüchtigen, dass das starke erste Quartal der Höhepunkt der geschäftlichen Entwicklung gewesen sei könnte./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2021 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 02:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.