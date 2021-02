NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 153 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sparte Digital Industries des Technologiekonzerns werde immer noch unterschätzt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie gewinne angesichts der Digitalisierungstendenz, welche durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt werde, zunehmend an Bedeutung. Dazu werde die Aktie trotz der zuletzt überdurchschnittlichen Entwicklung immer noch mit einem gut 30-prozentigen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz gehandelt, der weiter schrumpfen sollte./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 00:15 / GMT

