NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Signify vor Zahlen von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die gute Kostenkontrolle des Beleuchtungsunternehmens dürfte dessen operative Entwicklung im dritten Quartal gestützt haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) liegt rund 7 Prozent über der Konsensschätzung. Zudem erhöhte der Experte seine Umsatz- und Gewinnerwartungen (EPS) für 2020 und 2021./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 18:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / 00:15 / BST

