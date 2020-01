NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der Software AG von 26 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung ihres Bewertungshorizonts um ein Jahr in die Zukunft, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aktie der Darmstädter mangele es derzeit an positiven Kurstreibern, rechtfertigte sie ihr neutrales Anlagevotum./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 18:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.