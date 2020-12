NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 32,00 auf 36,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern profitiere von robusten kurzfristigen Geschäftstrends, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen gingen von einem zwölfprozentigen Umsatzwachstum im kommenden Jahr aus; er selbst rechne sogar mit 14 Prozent. Die Aktie sei günstiger als die von Infineon, werde aber mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt. Zudem halte ihn die hohe Abhängigkeit vom Kunden Apple von einer positiveren Einschätzung ab./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 21:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.