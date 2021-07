NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 92 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Corona-Krise und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen hätten die Außenwerbeindustrie hart getroffen, aber nun erwarte er eine schnelle Erholung der konjunktursensiblen Branche, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Als Antrieb hinzu kämen strukturelle Wachstumsmöglichkeiten. Ströer indes sei gerade dabei, durch Übernahmen den in Deutschland bislang unerschlossenen, stark durch Print-Artikel dominierten regionalen Werbemarkt grundlegend aufzumischen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 21:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.