NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 75 auf 93 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Nach den soliden Halbjahreszahlen des Duftstoff- und Aromenherstellers sowie den zuversichtlich stimmenden Aussagen des Managements in der Telefonkonferenz hätten sich die Aussichten in puncto Umsatz und Profitabilität aufgehellt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des Gegenwindes von der Währungsseite und angesichts höherer Abschreibungen habe sie dennoch ihre Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr gesenkt. Das höhere Ziel begründete Pannuti mit dem in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 21:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.