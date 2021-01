NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Auslieferungszahlen von 90 auf 105 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber angesichts des damit weiterhin implizierten Rückschlagrisikos auf "Underweight" belassen. Der Elektroautobauer habe im Schlussquartal und damit auch 2020 zwar das eigene Auslieferungsziel knapp verfehlt, aber mehr Autos ausgeliefert als er oder der Markt erwartet hätten, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen angehoben./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2021 / 18:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.