NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 295 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das zweite Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Großen Anteil an den übertroffenen operativen Erwartungen hätten allerdings erhaltene Emissions-Ausgleichszahlungen durch andere Autohersteller. Diese dürften mit der Zeit sinken. Er hält die Papiere für überbewertet./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 04:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 04:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.