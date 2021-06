NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie verschiedene strategische Möglichkeiten unter neuer Führung von Andrea Orcel und die damit verbundenen Auswirkung. Ihr Fazit: Der Weg zu einer achtprozentigen Eigenkapitalrendite (ROTE) sei eine Herausforderung. Lee bevorzugt unter den italienischen Banken weiter Intesa Sanpaolo./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2021 / 21:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.