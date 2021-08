NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Uniper von 33,50 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die vorgelegten Halbjahreszahlen seien nicht sonderlich überzeugend gewesen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings glaube er, dass die Präferenz des Energiekonzerns, mehr Gas als die Wettbewerber einzuspeichern, zu einem starken vierten Quartal 2021 und einem starken ersten Quartal 2022 führen dürfte. Zudem passte er seine Schätzungen an die aktuelle Entwicklung der Rohstoffpreise und Wechselkurs-Erwartungen an. Sein Kursziel bezieht sich nun zudem auf den Zeitraum bis Juni 2023./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 17:37 / BST

