NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 240 auf 243 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der US-Logistikkonzern dürfte im vierten Quartal mehr verdient haben als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Experte schraubte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Schlussquartal nach oben. Er erhöhte aber auch jene für die Jahre 2022 und 2023./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 02:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 02:37 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.