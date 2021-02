NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 680 auf 700 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Windturbinenhersteller habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und mit dem Ebitda-Margenziel für 2021 die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick für Windturbinen in Küstengewässern (Offshore) bestätige seine Erwartung, dass die Margen zunächst sinken dürften. Das für 2025 angepeilte Margenziel erscheine ehrgeizig. Das höhere Vestas-Kusziel gehe auf eine Änderung des Bewertungsansatzes zurück. Mit Blick auf das Offshore-Wachstum bevorzugt Gupta weiterhin Konkurrent Siemens Gamesa, dem er zutraut, die Erwartungen zu übertreffen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 00:15 / GMT

