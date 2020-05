NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern dürfte zu den kurz-, mittel- und langfristigen Gewinnern in der Branche gehören, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So dürfte sich der Verkehr auf den Mautstraßen rasch erholen. Die Aktie bleibe trotz der zuletzt überdurchschnittlich guten Kursentwicklung ein Kerninvestment im Sektor./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / 22:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 00:15 / BST

