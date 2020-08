NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 50 auf 77 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus einem höheren Wertansatz für den Chemiebereich, geringeren Verschuldungsprognosen und einem höheren Wert des Siltronic-Anteils, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im wichtigen Segment Polysilicon stelle sich die Angebotssituation mittelfristig allerdings schwierig dar./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 17:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2020 / 00:15 / BST

