NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Yara von 400 auf 450 norwegische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi hob angesichts steigender Preise und der guten Nachfrage seine Schätzungen für den Düngemittelkonzern, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Risiken sieht er jedoch für das kommende Jahr. Die Markterwartungen für 2022 könnten sinken, da mehr Angebot auf den Markt kommen dürfte, dessen Anlauf sich zuvor wegen der Pandemie verzögert habe./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 18:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.