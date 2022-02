NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE mit "Neutral" und einem Kursziel von 255 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Dank der starken Kapitalausstattung, attraktiver Dividendenrenditen und der Inflationsentwicklung sehe er die europäischen Versicherer positiv, schrieben die ab sofort für die Branche zuständigen Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Die relative Branchenbewertung habe sich seit Beginn der Corona-Pandemie nicht erholt, obwohl deren Auswirkungen geringer als erwartet seien. Unter den Kompositversicherern habe sich die Allianz-Aktie zwar am schwächsten entwickelt. Doch angesichts der Untersuchungen im Zusammenhang mit den "Structured Alpha"-Fonds des Versicherers dürfte die Unsicherheit noch einige Zeit anhalten, weshalb er bei der Aktie abwarte./gl/tih

