NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der Euronext bei einem Kursziel von 108 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Übernahme der Borsa Italiana stelle den Konzern breiter auf, das Potenzial sei aber in den Markterwartungen enthalten, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig rechnet er nicht mit weiteren Zukäufen, von denen die Papiere in der Vergangenheit profitiert hätten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / 18:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.