NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von LVMH bei einem Kursziel von 780 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Franzosen seien mit Richemont die einzigen, bei denen sie sowohl für das erste Quartal als auch das Gesamtjahr mit ihren Schätzungen deutlich über dem Marktkonsens liege, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur Luxusgüterbranche. Beide Aktien sind entsprechend ihre Favoriten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 22:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 00:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.