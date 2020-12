NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica mit "Underweight" und einem Kursziel von 3 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nachdem europäische Telekomaktien in den vergangenen fünf Jahren deutlich schlechter als der Markt gelaufen seien, lägen die Bewertungen auf einem rekordniedrigen Niveau, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die eine Hälfte der Titel im Sektor biete ein qualitativ gutes Wachstum und die andere seien werthaltige Papiere, deren Kurse niedergeknüppelt worden seien. Zu Dattanis "Top Picks" zählen unter anderem neu die Deutsche Telekom, BT, Vodafone und Telefonica Deutschland. Dagegen empfiehlt er, von Telefonica die Finger zu lassen. Er verwies auf die im Branchenvergleich schwächste Kursentwicklung seit Jahresbeginn aufgrund der enttäuschenden Ergebnisentwicklung sowie der hohen Verschuldung./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.