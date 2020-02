NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 71,50 auf 60,00 Euro gesenkt. Trotz einer zuletzt günstigeren Kostenentwicklung warteten in diesem Jahr weiterhin Herausforderungen auf den Getränkekonzern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen dürften unter Druck geraten. AB Inbev strebe ein Volumenwachstum an und scheine deshalb nicht mehr die Preise im Gleichklang mit der Inflationsentwicklung erhöhen zu wollen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 23:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.