NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adobe Systems von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 680 US-Dollar belassen. Analyst Sterling Auty begründete sein neues Votum für den Softwarekonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie angesichts des Risikos eines Zinsanstiegs im Jahr 2022./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 18:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.