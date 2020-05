NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die BBVA-Aktie aus ihrem "European Banks Top Picks Portfolio" gestrichen. Die Einstufung wurde von "Overweight" auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel von 4,10 auf 3,70 Euro. Die negativere Einstufung der Aktie basiere auf der geringen Kernkapitalquote der spanischen Großbank im ersten Quartal, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie reduzierte zudem ihre Ergebnisprognosen (EPS) für die iberischen Geldhäuser./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 18:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.