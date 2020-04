NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bouygues von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 34 Euro gesenkt. Nach der jüngsten Kurserholung weise die Aktie des französischen Mischkonzerns nun ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis auf, begründete Analyst Akhil Dattani sein neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der Corona-Krise reduzierte er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2020 und 2021./edh/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 22:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 00:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.