NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, wenngleich das Kursziel auf 55 US-Dollar belassen wurde. Im Streit mit der US-Steuerbehörde IRS habe der Getränkekonzern zwar eine gute Position, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Risiko, den Streit zu verlieren, steige aber nach einem Urteil des US-Steuergerichts. Der IRS fordere für 2007 bis 2009 rund 3,3 Milliarden Dollar Steuern nach. Und: Der Betrag könnte sich mehr als verdreifachen, sollte der IRS für den Konzern für die Jahre nach 2009 die gleichen Steuermaßstäbe ansetzen./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.