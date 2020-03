NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse von 155 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die im Zuge der Corona-Krise gestiegenen Schwankungen an den Finanzmärkten hätten den Börsenbetreibern zuletzt höhere Transaktionsvolumina beschert, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Insofern seien die Sektoraktien derzeit attraktiv bewertet. Bei der Deutschen Börse allerdings dürften die zunehmenden Volumina vom niedrigeren Zinsumfeld neutralisiert werden./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.