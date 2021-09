NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 61,30 auf 60,80 Euro gesenkt. Analyst David Adlington rechnet mit einer weiteren Druckwelle durch den Covid-Tod vieler Dialysepatienten. In manchen US-Staaten seien die Sterblichkeitsraten auf das höchste Niveau seit Beginn der Pandemie gestiegen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen für das zweite Halbjahr und den Start von 2022 könnten also zu optimistisch sein, was die Covid-Auswirkungen auf den Dialysekonzern betrifft. Zudem rechnet Adlington mit höherem Kostendruck./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 21:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.