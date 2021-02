NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1500 auf 1300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe mit Blick auf die Jahreszahlen und dem selbst unter seinen vorsichtigen Erwartungen liegenden Ausblick auf 2021 seine Ergebnisschätzungen für 2021 bis 2024 gesenkt, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er nun für 2022 sowie die Folgejahre mit einer deutlicheren Dividendenkürzung - bei einer Kapitalmarktveranstaltung im Juni dürfte der Pharmakonzern hierzu Details veröffentlichen./gl/ajx

