NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat A.P. Moller-Maersk nach Zahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 10 219 auf 10 369 dänische Kronen angehoben. Das zweite Quartal des dänischen Frachtunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aussichten nach dem dritten Quartal weniger klar und es bleibe abzuwarten, wie dauerhaft die Rückkehr zur Profitabilität sei./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 20:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.